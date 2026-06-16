Говард Баффет особисто долучився до евакуації чотирьох жителів Куп’янщини

Благодійник Говард Баффет прийняв участь у евакуації мешканців Харківщини.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Поліцейські підрозділу «Білий Янгол» спільно з бійцями БПОП та поліцейськими Куп’янського районного відділу поліції евакуювали чотирьох мешканців одного з населених пунктів Куп’янського району. Серед них – двоє маломобільних громадян.

До проведення евакуаційних заходів долучився американський благодійник Говард Баффет, який особисто був присутній під час евакуації та підтримав роботу правоохоронців.

Евакуйовані громадяни втратили свої домівки внаслідок ворожих обстрілів з боку російських військ. Завдяки професійним діям поліцейських операція пройшла успішно.

Наразі всі евакуйовані перебувають у безпечному місці та отримують необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости