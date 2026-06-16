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На два дні обмежать рух транспорту на вулиці Дудинської у Харкові

На два дні обмежать рух транспорту на вулиці Дудинської у Харкові

У вівторок та середу буде обмежено рух транспорту на вул. Дудинської, на ділянці від Григорівського шосе до вул. Воложанівської, а тролейбус №27 тимчасово змінить маршрут.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, з 9:00 до 18:00 16-17 червня на цій ділянці виконуватимуть ремонт асфальтобетонного покриття. У зв’язку з цим, 16 червня рух буде обмежено в напрямку пр. Любові Малої, а 17 червня – у напрямку вул. Полтавський Шлях.

Також у цей період припинятиметься рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вул. Дудинської та вул. Холодногірській.

Тролейбусний маршрут №27 буде розділено на дві частини:

за основним маршрутом із використанням автономного ходу;за маршрутом тролейбуса №11.

На час змін у роботі тролейбусного маршруту №27 від вул. Новий Побут до пр. Любові Малої курсуватиме тимчасовий автобус.

Агентство Телевидения Новости

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