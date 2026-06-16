Загибель чотирирічної дитини: у Харкові розслідують службову недбалість посадовиці у справах дітей

У Харкові прокурори вручили підозру очільниці служби у справах дітей через загибель дитини.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

7 травня 2026 року у Харкові 4-річний хлопчик, перебуваючи у квартирі на четвертому поверсі будинку, піднявся на підвіконня у кімнаті, втратив рівновагу та випав з вікна. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла в кареті екстреної медичної допомоги.

Під час слідства з’ясувалося, що трагедії можна було уникнути, якби начальниця районної служби у справах дітей роками не ігнорувала сигнали про небезпеку для життя дитини.

Родина потрапила в поле зору соціальних служб ще у червні 2023 року, коли хлопчика вилучили у матері біля сміттєзвалища із гематомою на голові та паховою грижею, поки жінка зі співмешканцем збирали картон.

Попри те, що дохід сім’ї складався лише з 860 гривень соцдопомоги, а матір демонструвала низький виховний потенціал, посадовиця вже майже за місяць ініціювала повернення дитини жінці. Служба подала до комісії відповідне клопотання, при цьому чиновниця на засіданні змовчала про наявність у хлопчика тілесних ушкоджень, не з’ясувавши їхнє походження.

У листопаді 2023 року очільниця служби закрила очі на офіційний лист від дитячої лікарні. Медики били на сполох через те, що у хлопчика виявили захворювання, і йому була терміново потрібна хірургічна операція. На обстеженнях мати мала неохайний вигляд, кричала на сина, не робила йому необхідних щеплень, а згодом навіть перестала брати слухавку від працівників усіх соцслужб.

Під час перевірки помешкання соціальні працівники виявили повну відсутність вдома продуктів харчування, про що чиновницю письмово поінформували. Попри це вона не вирішила питання про негайне відібрання хлопчика та не вжила жодних інших заходів для його безпеки.

У подальшому посадовиця повністю проігнорувала затверджений індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, — документ не містив відміток про його виконання, коригування та звітування.

Починаючи з січня 2024 року і до моменту трагедії у травні 2026 року, очільниця служби взагалі втратила зв’язок із родиною та обмежилася лише формальним надсиланням запитів до поліції раз на рік, повністю проігнорувавши свої обов’язки зі здійснення контролю.

Через таку бездіяльність посадовиця навіть не знала, що в липні 2023 року у жінки народилася ще одна дитина, життя якої також опинилося під загрозою.

Встановлено, що за умови належного виконання чиновницею своїх обов’язків та своєчасного вилучення хлопчика із небезпечного середовища, його загибелі можна було б запобігти.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова посадовиці повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).

Вирішується питання про відсторонення підозрюваної від займаної посади.

Агентство Телевидения Новости