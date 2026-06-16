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Через удари БпЛА у Харкові виникло дві пожежі
Четверо людей постраждали внаслідок ранкової атаки на Харків.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
Внаслідок одного з влучань ударного безпілотника по території цивільного підприємства у Холодногірському районі Харкова виникла пожежа.
Крім того, у Основ’янському районі міста горіла трава на відкритій території. Силами підрозділів ДСНС загоряння ліквідовані.
Також у Київському районі міста зафіксовано падіння уламків російського БпЛА на території церкви та у дворі поблизу багатоповерхівки. Пожежі не було. Пошкоджена автівка.