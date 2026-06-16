Харків’янин шахрайським шляхом відібрав телефон у знайомого: що йому загрожує

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном свого знайомого.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що чоловік, скориставшись довірливими стосунками зі своїм знайомим, шахрайським шляхом заволодів його мобільним телефоном.

Унаслідок таких дій потерпілому було завдано матеріальної шкоди.

Після проведення необхідних слідчих дій правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності фігуранта до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости