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Росіяни масовано атакують Золочівську громаду дронами: фото наслідків

Росіяни масовано атакують Золочівську громаду дронами: фото наслідків

Російські війська вночі та вранці 16 червня завдали серії ударів по населених пунктах Золочівської громади. Пошкоджено та знищено житлові будинки.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

О 00:20 три безпілотники «Молнія» атакували село Одноробівка. Внаслідок удару пошкоджено двоповерховий та одноповерховий багатоквартирні будинки.

У період з 2:30 до 3:00 російські війська знов масовано атакували Одноробівку дронами «Молнія». У результаті ударів знищено два приватні будинки, пошкоджено ще один житловий будинок та господарчі споруди.

О 8:50 FPV-дрони атакували село Клинова-Новоселівка. Внаслідок ударів пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости

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