На Харківщині авто підірвалося на вибухівці: водія госпіталізували

У Богодухівському районі Харківської області автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху водій зазнав поранень.

Про це повідомили в Центрі координації протимінної діяльності (ЦКПМД).

Як уточнив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, Також близько 11:30 на дорозі Золочів – Клиново-Новоселівка автомобіль ВАЗ 2110 наїхав на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху 60-річний чоловік отримав опіки, тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес.

Постраждалого доставили до медичного закладу.

Автомобіль повністю знищено.

Агентство Телевидения Новости