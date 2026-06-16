Сегодня 15:44
Просмотров: 68
На Харківщині авто підірвалося на вибухівці: водія госпіталізували
У Богодухівському районі Харківської області автомобіль наїхав на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху водій зазнав поранень.
Про це повідомили в Центрі координації протимінної діяльності (ЦКПМД).
Як уточнив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, Також близько 11:30 на дорозі Золочів – Клиново-Новоселівка автомобіль ВАЗ 2110 наїхав на вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху 60-річний чоловік отримав опіки, тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес.
Постраждалого доставили до медичного закладу.
Автомобіль повністю знищено.