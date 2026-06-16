Ексзаступника мера Харкова Руденка випустили із СІЗО після внесення застави у майже 1 млн грн

Колишнього заступника мера Харкова Андрія Руденка випустили із СІЗО після внесення застави у майже 1 млн грн. Його обвинувачують у створенні злочинної організації та привласненні коштів під час будівництва фортифікацій.

Про це повідомляє Ґвара Медіа.

Київський районний суд Харкова 8 червня продовжив строк тримання під вартою для Андрія Руденка з можливістю внесення застави у сумі 998,4 тисячі гривень.

За словами адвокатів Руденка, того ж дня за ексзаступника мера внесли заставу, після чого його випустили із СІЗО. Суд поклав на нього обов’язки не спілкуватися зі свідками, здати паспорт та перебувати на території Харкова і області. З квітня 2026 року тривав період ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Сторона захисту вивчила їх та підготувала докази невинуватості Руденка.

«Раніше Руденко просто не визнавав своєї вини, зараз він заявляє про невинуватість і про те, що він боротиметься за виправдувальний вирок», – розповів адвокат.

Нагадаємо, справа Руденка стосується привласнення 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікацій. Загалом слідство висунуло підозри п’ятьом особам, серед яких був колишній заступник мера Харкова Андрій Руденко.

За версією слідства, Руденко створив та керував злочинною організацією з п’яти людей, яка здійснювала закупівлю майна для облаштування фортифікаційних споруд на Харківщині за цінами, завищеними більш ніж на 30% від ринкових.

Агентство Телевидения Новости