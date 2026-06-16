Колишній артист цирку з Харкова передавав росіянам дані про ЗСУ: апеляція залишила вирок без змін

Харківський апеляційний суд відмовив у пом’якшенні покарання 51-річному харків’янину, який передавав представнику рф інформацію про розташування українських військових та техніки. Засуджений, який раніше працював у цирку, відбуватиме призначені йому вісім років позбавлення волі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Доведено, що у квітні 2024 року харків’янин, який раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва, через месенджер Telegram почав спілкуватися з представником рф. Маючи антиукраїнські погляди, чоловік вирішив допомогти загарбникам.

Вже у травні він зібрав інформацію про розташування українських воїнів і військової техніки у місті та передав її співрозмовнику. Ці розвіддані могли бути використані для завдання ударів по позиціях Сил оборони.

Правоохоронці затримали інформатора у липні 2025 року, зловмисника взяли під варту. У судовому засіданні він визнав вину у повному обсязі.

Суд визнав 51-річного чоловіка винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань, з метою надання такої інформації представнику держави, що здійснює збройну агресію проти України, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України). Вироком Індустріального районного суду Харкова його засуджено до восьми років позбавлення волі.

Захисник просив пом’якшити засудженому покарання до шести років ув’язнення. Харківський апеляційний суд погодився з доводами прокурорів і відмовив захисту у задоволенні скарги. Вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Агентство Телевидения Новости