На Хмельниччині розбився Су-24М: загинули два військові льотчики

16 червня на Хмельниччині сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника. Внаслідок падіння літака загинули два військові льотчики – майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Сьогодні близько 19:00 сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України.

Екіпаж літака – льотчик та штурман – виконував завдання на Хмельниччині. Внаслідок катастрофи загинули майор Богдан Загарулько та старший лейтенант Богдан Бабенко.

На місці падіння літака працюють рятувальники та правоохоронці. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільного населення немає.

Причини та обставини авіакатастрофи встановлюються.

Агентство Телевидения Новости