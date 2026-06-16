Поліція склала протоколи на учасників конфлікту у скейт-парку у Харкові

У парку Юр’єва в Харкові стався інцидент за участю компанії молодих людей, серед яких були неповнолітні. Після порушення громадського порядку на місце викликали поліцію.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, компанія у публічному місці розпивала алкогольні напої та поводилася зухвало. На зауваження працівників охорони парку молоді люди не реагували, після чого охорона звернулася до поліції.

Поліцейські встановили учасників події. Ними виявилися двоє хлопців віком 16 та 19 років.

Працівники ювенальної превенції провели з молодиками профілактичну бесіду. Також склали адміністративні протоколи: щодо батьків неповнолітніх – за ст. 184 КУпАП, а щодо порушників – за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).

Агентство Телевидения Новости