Навчальні заклади Харківщини поповнили автопарк вісьмома шкільними автобусами

Навчальні заклади Харківської області отримали ще вісім шкільних автобусів. Транспорт розподілили між закладами освіти п’яти громад регіону.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Нові шкільні автобуси отримали заклади освіти Нововодолазької, Зміївської, Малинівської, Вільхівської та Слобожанської громад.

Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, зокрема для перевезення дітей з особливими освітніми потребами.

Для забезпечення закладів освіти Харківщини транспортом уряд спрямував понад 119,8 мільйона гривень державної субвенції. За ці кошти та на умовах співфінансування придбали 33 шкільні автобуси, 24 з яких уже передали громадам області.

Найближчим часом Харківщина має отримати ще дев’ять автобусів для закладів загальної середньої освіти.

Агентство Телевидения Новости