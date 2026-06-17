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Українська шаблістка здобула бронзу на чемпіонаті Європи
Олімпійська чемпіонка Аліна Комащук здобула бронзову медаль чемпіонату Європи-2026 з фехтування.
Про це повідомляє Чемпіон.
33-річна шаблістка з Одеси посіла третє місце й завершила виступ в особистих змаганнях, поступившись у півфіналі іспанці Луції Мартін-Португез із рахунком 7:15.
На шляху до фіналу Комащук перемогла француженку Сару Нутчу з рахунком 15:11. Також Аліна здолала призерок чемпіонатів світу Зузану Цесляр, Деспіну Георгіаду та Сару Нутчу.
Зазначимо, що для Аліни – це третя особиста нагорода. Натомість в її скарбничці 9 командних нагород.