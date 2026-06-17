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Дощ, грозу та град прогнозують синоптики у Харкові 17 червня

Дощ, грозу та град прогнозують синоптики у Харкові 17 червня

За даними синоптиків, вдень у Харкові мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза, град та шквал, 15 – 20 м/с.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вдень 22 – 24° тепла.

По області синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Короткочасний дощ, гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с.

Вітер західний, 9 – 14 м/с, місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 20 – 25° тепла.

Агентство Телевидения Новости

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