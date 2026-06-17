Вночі росіяни вдарили по Слатиному: пошкоджено складські приміщення

Сьогодні о 1:05 росіяни вдарили по цивільних непрацюючих підприємствах у Дергачах.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Унаслідок влучання були пошкоджені складські приміщення, а також трактор та автомобіль, які належали одному з підприємств. На щастя, нікого з людей на території не було – постраждалих немає», – зазначив Задоренко.

Тип зброї, з якої було завдано удару, встановлюється.

Також учора близько 21:40 ворожий FPV-дрон поцілив по приватному будинку у Слатиному.

«У цьому випадку теж минулося без постраждалих», – резюмував Задоренко.

Агентство Телевидения Новости