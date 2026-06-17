Внаслідок ударів по Харкову та області постраждало 11 людей

Упродовж минулої доби під прицілом окупантів перебували місто Харків,населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Куп’янського районів.

Проти цивільного населення росіяни застосували керовану авіацію та безпілотники різних типів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

У Харкові під ударами перебували Київський і Холодногірський райони. Пошкоджено цивільне підприємство та автомобілі. Постраждали чотири людини.

По селу Бережне Чугуївського району росіяни вдарили дроном. Частково пошкоджено будинок. Травмована 69-річна жінка. Її доставили до харківської лікарні.

У місті Богодухів через обстріли БпЛА зазнали ушкоджень гаражі, скління вікон в житловому багатоквартирному будинку. Постраждали шестеро людей.

Окупанти масовано завдавали ударів БпЛА по селу Одноробівка Золочівської громади. Внаслідок атаки знищено два приватні будинки, пошкоджено будинок, господарчі споруди та багатоквартирні будинки. Також росіяни дронами атакували село Клинова-Новоселівка. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок. У селі Одноробівка пошкоджено навчальний заклад.

Пошкоджено цивільне підприємство, автомобіль та трактор у місті Дергачі Харківського району.

Внаслідок обстрілу у селі Горожанівка Куп’янського району пошкоджено будинки. У селищі Великий Бурлук сталося влучання безпілотника по території сільськогосподарського підприємства.

Зруйновані будинки у селищі Борова та селі Піски-Радьківські Ізюмського району.

Агентство Телевидения Новости