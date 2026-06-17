Один з двох загиблих пілотів бомбардувальника Су-24М був мешканцем Харківщини

Під час виконання бойового завдання внаслідок авіакатастрофи фронтового бомбардувальника Су-24М у небі Хмельниччини загинув, штурман 7-ї бригади тактичної авіації ім. Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України, мешканець Богодухівської громади – старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

Про це повідомив міський голова Богодухівської міськради Володимир Бєлий.

За його словами, Бабенко Богдан навчався у ліцеї №3, та упевнено йшов до своєї мрії: спочатку – військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

«Богдан назавжди залишився 23-річним. Патріотизм, відвага та вірність військовій присязі Богдана залишаться прикладом для кожного з нас. Для батьків Богдан був єдиним сином, їхнім всесвітом, опорою та найбільшою гордістю. Немає таких слів, які могли б загоїти цю страшну рану в серцях матері та батька», – зазначив Бєлий.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 16 червня близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області під час виконання польоту згідно з бойовим розпорядженням.

Унаслідок падіння літака загинули двоє військовослужбовців.

Агентство Телевидения Новости