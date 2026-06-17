Харків’янину повідомили про підозру: знайшов банківську картку та розраховувався нею у магазинах

Поліцейські повідомили про підозру харків’янину за привласнення банківської картки та крадіжку грошей з рахунку.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Фігурант знайшов біля одного з магазинів у Шевченківському районі Харкова банківську картку, яка належала місцевій мешканці, та, замість того щоб повернути її власниці або повідомити про знахідку, привласнив її.

Наступного дня чоловік використав чужу банківську картку для безконтактної оплати товарів у різних торговельних закладах міста. Загальна сума незаконно витрачених коштів склала понад 10 тисяч гривень.

Слідчі Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова повідомили про підозру 66-річному чоловіку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Агентство Телевидения Новости