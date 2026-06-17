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Зеленський назвав головний результат саміту G7
Саміт лідерів країн G7 у Франції приніс важливі результати для України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Телеграм.
«Саміт G7 у Франції приніс важливі результати для України. Найголовніше – ми домовились про додаткове посилення української ППО. Будуть нові кроки для тиску на росію за війну, тиску заради миру», – зазначив Зеленський.
За його словами, є спільне розуміння головних викликів і конкретних кроків для відповіді на них.
«Партнери забезпечать підтримку нашого захисту та енергетичної стійкості», – запевнив президент.