Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку

Через вплив бойових дій та з технічних причин низка поїздів відхиляється від графіка.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Станом на 12:40 затримуються:

№725/726Харків-Пас. → Київ-Пас.+1:14

№721/722Київ-Пас. → Харків-Пас.+0:32

№1/2Ворохта → Харків-Пас.+0:19

№123/124Чернівці → Харків-Пас.+0:19

«Просимо пасажирів у разі зупинки з безпекових міркувань уважно слухати вказівки залізничників», – наголошують у компанії.

Агентство Телевидения Новости