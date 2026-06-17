Сегодня 12:44
Просмотров: 66
Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку
Через вплив бойових дій та з технічних причин низка поїздів відхиляється від графіка.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
Станом на 12:40 затримуються:
№725/726Харків-Пас. → Київ-Пас.+1:14
№721/722Київ-Пас. → Харків-Пас.+0:32
№1/2Ворохта → Харків-Пас.+0:19
№123/124Чернівці → Харків-Пас.+0:19
«Просимо пасажирів у разі зупинки з безпекових міркувань уважно слухати вказівки залізничників», – наголошують у компанії.