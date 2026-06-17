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Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку

Укрзалізниця: затримується низка поїздів, зокрема з Харківського напрямку

Через вплив бойових дій та з технічних причин низка поїздів відхиляється від графіка.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Станом на 12:40 затримуються:

№725/726Харків-Пас. →  Київ-Пас.+1:14

№721/722Київ-Пас. →  Харків-Пас.+0:32

№1/2Ворохта →  Харків-Пас.+0:19

№123/124Чернівці →  Харків-Пас.+0:19

«Просимо пасажирів у разі зупинки з безпекових міркувань уважно слухати вказівки залізничників», – наголошують у компанії.

Агентство Телевидения Новости

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