Від турнікета до штурмової гвинтівки: як готують патрульний батальйон НГУ, що охороняє Харків

У Харкові, який майже щодня опиняється під атаками російських «шахедів» та балістичних ракет, швидко надати домедичну допомогу – життєво важливо. Найперше відпрацьовують зупинку масивної кровотечі та відновлення дихання. Саме це потрібно зробити до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

«Єнот», інструктор з бойової підготовки

Такі заняття ми проводимо з особовим складом патрульного батальйону на постійній основі. Їхня мета – оновити знання військовослужбовців, щоб у разі поранень під час несення служби вони могли надати допомогу як один одному, так і цивільним до прибуття медиків.

Швидкість реагування та влучність стрільби відпрацьовують на заняттях із вогневої підготовки. Уражати іноді доводиться ціль, яка рухається, якщо правопорушник не реагує на вимогу зупинитися та попереджувальні постріли, й першим відкриває вогонь. Гвардійці відпрацьовують поводження не тільки зі штатною зброєю.

«Морда», інструктор з бойової підготовки

Це штурмова гвинтівка Heckler & Koch G3 у стандартній модифікації. Вона використовує патрон калібру 7,62×51 мм NATO. Цю зброю цінують за високу вогневу міць, а також за наявність різних модифікацій, зокрема зі складаним прикладом, що робить її більш зручною у використанні.

На переконання психологів, під час патрулювання міста важливо розуміти, як проявляються гострі стресові реакції. Під час війни люди знервовані. Поведінка перехожого, якого зупинили для перевірки документів, може бути непередбачуваною, так само як і правопорушника.

«Відьма», психолог

Вони мають уміти правильно реагувати на різні прояви поведінки з боку цивільних. Це можуть бути не лише реакції на стресові чи екстремальні події, а й агресивні дії або наміри щодо наших бійців. У таких ситуаціях особливо важливо зберігати самоконтроль і терпіння.

Бійці патрульного батальйону слобожанських «скіфів» служать на блокпостах, забезпечують громадський порядок у місті, охороняють об’єкти критичної інфраструктури, енергопідприємства та державні установи.

«Юрист», заст. командира патрульного батальйону

Це забезпечує безпеку харків’ян не лише від зовнішнього ворога, а й від загроз, які можуть виникати безпосередньо в місті.

Андрій, військовослужбовець Національної гвардії України

Якщо існує безпосередня загроза життю цивільних громадян, військовослужбовці Національної гвардії України мають право негайно застосувати зброю.

З початку року військовослужбовці патрульного батальйону вилучили на блокпостах та у Харкові майже пів тисячі гранат, понад сто сорок тисяч набоїв різних калібрів та три з половиною кілограми наркотиків.

Агентство Телевидения Новости