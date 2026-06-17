На Харківщині окупанти атакували в районах Вовчанська, Покаляного та Курилівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 17 червня. Триває 1575 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби росармія 55 разів атакувала позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі намагалися прорвати оборону в районі Вовчанська та у бік Покаляного.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у бік Курилівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости