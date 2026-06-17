У Харкові попрощалися з рятувальниками, які загинули внаслідок удару рф

17 червня у Харкові відбулося прощання з п’ятьма рятувальниками, які загинули під час виконання службових обов’язків унаслідок російської атаки в ніч на 15 червня.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Під час повторного російського удару загинули рятувальники 6-ї пожежно-рятувальної частини Дмитро Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький, Вадим Зінченко та спеціаліст Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексій Дорожкін.

У ДСНС зазначили, що загиблі були людьми, які щодня ризикували власним життям заради порятунку інших та першими приходили на допомогу під час надзвичайних ситуацій.

Віддати останню шану загиблим прийшли їхні рідні та близькі, друзі, колеги, побратими, представники органів влади та мешканці міста.

Під прощальні звуки пожежних сирен рятувальників провели в останню путь.

Агентство Телевидения Новости