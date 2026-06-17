У Харкові перекриють частину Вірменського провулка

У Харкові 18 та 19 червня буде обмежено рух транспорту у провулку Вірменському на ділянці від провулка Короленка до проспекту Героїв Харкова.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження діятимуть з 8:00 до 20:00.

Причина – проведення ремонту асфальтобетонного покриття.

Також 18 червня з 8:00 до 20:00 автобус №272 не здійснюватиме зупинку на зупинці громадського транспорту «Провулок Вірменський».

Агентство Телевидения Новости