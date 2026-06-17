Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:53
Просмотров: 53

У Харкові перекриють частину Вірменського провулка

У Харкові перекриють частину Вірменського провулка

У Харкові 18 та 19 червня буде обмежено рух транспорту у провулку Вірменському на ділянці від провулка Короленка до проспекту Героїв Харкова.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, обмеження діятимуть з 8:00 до 20:00.

Причина – проведення ремонту асфальтобетонного покриття.

Також 18 червня з 8:00 до 20:00 автобус №272 не здійснюватиме зупинку на зупинці громадського транспорту «Провулок Вірменський».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 