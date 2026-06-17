У Харкові в озері біля Олексіївського лугопарку виявили небезпечного паразита

У Харківській області та місті Харкові цього року не визначено місць масового відпочинку населення на водних об’єктах через безпекову ситуацію. Водночас фахівці продовжують моніторинг якості води у традиційних місцях відпочинку.

Про це повідомили в Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Моніторингові дослідження проводяться у шести місцях на території Харкова та ще у двох локаціях Берестинського району області. Дані лабораторного контролю публікуються на інтерактивній карті та оновлюються після отримання нових результатів.

За інформацією Центру, наразі відхилень від гігієнічних нормативів за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками не виявлено.

Водночас у воді Олексіївського лугопарку в межах акваторії пляжу фахівці виявили життєздатні яйця геогельмінта Toxocara canis.

«Це свідчить про можливе фекальне забруднення водоймища та наявні ризики зараження людини небезпечним гельмінтозом (токсокарозом)», – зазначили у Центрі.

Токсокароз є паразитарним захворюванням, яке виникає внаслідок потрапляння до організму людини личинок токсокар. Збудниками є гельмінти сімейства Ascarididae, що паразитують у собак, котів, вовків, лисиць та інших представників родини собачих і котячих.

Для зменшення ризику зараження медики рекомендують під час відпочинку біля водойм не ковтати воду під час купання, мити руки перед вживанням їжі, не мити овочі та фрукти у водоймах, а також не купати собак на пляжах і поблизу них.

Агентство Телевидения Новости