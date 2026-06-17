66 тисяч за втечу до Румунії: на Буковині прикордонники затримали організатора незаконного переправлення

На Буковині затримали чоловіка, який організував незаконне переправлення людей через державний кордон до Румунії. Чоловік отримав 12 тис. доларів завдатку за організацію виїзду п’ятьох чоловіків, серед яких жителі Харківської, Запорізької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомили в ДПСУ.

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону викрили 52-річного жителя Чернівецької області, який намагався налагодити схему незаконного переправлення людей з України до Румунії.

Чоловіка затримали під час отримання 12 тисяч доларів. Кошти мали бути завдатком за організацію незаконного перетину кордону для п’ятьох осіб.

Одночасно на ділянці відділу «Красноїльськ» неподалік кордону прикордонники затримали п’ятьох чоловіків, які планували незаконно потрапити до Румунії. За таку поїздку вони мали заплатити загалом 66 тисяч доларів.

Щодо затриманих чоловіків склали матеріали про адміністративне правопорушення. Організатора схеми затримали в порядку статті 208 КПК України та повідомили йому про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости