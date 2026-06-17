На Харківщині агресивна пацієнтка напала на бригаду «швидкої»

16 червня у Слобожанській громаді Харківської області 42-річна жінка напала на працівників бригади екстреної медичної допомоги, які прибули на виклик. Через агресивну поведінку пацієнтки медикам довелося викликати поліцію.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Напад стався напередодні о 10:54 після надходження виклику до 42-річної жінки.

Після прибуття на місце бригада екстреної медичної допомоги №1104 зіткнулася з агресивною поведінкою пацієнтки. Під час надання допомоги медичні працівники зазнали нападу.

Для врегулювання ситуації на місце викликали наряд поліції.

У Центрі екстреної медичної допомоги зазначили, що подібні випадки не є поодинокими. Окрім роботи на місцях дорожньо-транспортних пригод, ліквідації наслідків російських обстрілів та надання допомоги пацієнтам у тяжких станах, медики нерідко стикаються з агресією під час виконання своїх обов’язків.

«Кожен виїзд – це насамперед готовність допомогти людині, яка цього потребує. Саме тому бригади прибувають на виклики незалежно від обставин, часу доби чи складності ситуації», – наголосили в Центрі.

Агентство Телевидения Новости