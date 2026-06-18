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Внаслідок ударів російських дронів спалахнув будинок на Харківщині
Вночі та зранку російські загарбники били безпілотниками по Безруках і Слатиному.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Вчора близько 23:00 ворожий БПЛА поцілив по приватному домоволодінню у селі Безруки, спричинивши загоряння будинку», – написав Задоренко у Телеграм.
Сьогодні о 7:00 російські FPV-дрони атакували Слатине, вдаривши по приватному будинку, а також по цивільному автомобілю.
За даними Задоренко, унаслідок цих атак минулося без постраждалих.