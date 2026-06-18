Внаслідок ударів російських дронів спалахнув будинок на Харківщині

Вночі та зранку російські загарбники били безпілотниками по Безруках і Слатиному.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Вчора близько 23:00 ворожий БПЛА поцілив по приватному домоволодінню у селі Безруки, спричинивши загоряння будинку», – написав Задоренко у Телеграм.

Сьогодні о 7:00 російські FPV-дрони атакували Слатине, вдаривши по приватному будинку, а також по цивільному автомобілю.

За даними Задоренко, унаслідок цих атак минулося без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости