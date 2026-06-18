У центрі Харкова діяв цех із виготовлення запалювальних сумішей: вилучено 40 кг вибухівки та напалму

У Харкові правоохоронці викрили групу людей, яка облаштувала підпільний цех для виготовлення вибухових речовин та запалювальних сумішей. Під час оперативних заходів вилучили близько 40 кг вибухівки та напалму.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, зловмисники облаштували підпільний цех в центральній частині Харкова. Там вони налагодили виробництво вибухових речовин різних типів та запалювальних сумішей.

У приміщенні було змонтовано повний комплекс спеціального виробничого устаткування для подрібнення інгредієнтів і хімічних сполук, зважування, змішування тощо, а також для розфасовки готової продукції у пластикові зіп-пакети із визначеною масою. Там же зловмисники зберігали й готову вибухівку, призначену для збуту.

До складу злочинної групи, яка забезпечувала функціонування підпільного цеху, входило п’ятеро людей, а організаторами була подружня пара. Двоє зловмисників, які безпосередньо займалися виготовленням вибухових речовин, мали фахову освіту та спеціальні знання у галузі хімії. Ще один – місцевий айтівець, здійснював облік продукції, пошук клієнтів та прийом замовлень.

Готову вибухівку ділки збували місцевому населенню, серед яких, за оцінками правоохоронців, могли бути і представники кримінальних кіл, і російські агенти-терористи чи диверсанти.

Співробітники СБУ задокументували низку епізодів діяльності та шляхом оперативних закупок вилучили з незаконного обігу близько 40 кг вибухівки і напалму.

Ініційовані Службою безпеки вибухово-технічні експертизи підтвердили, що вилучені речовини є вибуховими.

На завершальному етапі операції співробітники СБУ затримали трьох активних учасників злочинної групи за місцями їх проживання після збуту чергової партії вибухівки різного типу.

Одночасно правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки за місцями мешкання фігурантів, у підпільному цеху та за місцем зберігання хімічної сировини для вибухівки. Вилучено:

устаткування, яке використовувалося для виготовлення вибухівки;готові вибухові речовини та запалювальні суміші;хімічну сировину для їх виготовлення;тару для фасування;мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чотирьом активним учасникам злочинної групи повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб);ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту вибухових речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости