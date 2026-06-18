Окупант, який вбив людей на Харківщині, отримав довічне ув’язнення

Прокурори Харківської обласної прокуратури довели вину 23-річного російського військового, який на початку повномасштабного вторгнення відкрив вогонь по цивільному авто з родиною, котра намагалася евакуюватися до більш безпечного місця.

Внаслідок атаки загинули батько та 9-річна донька. За порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України — в редакції до 24.10.2024), суд призначив окупанту покарання у виді довічного позбавлення волі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Засуджений — уродженець бєлгородської області рф, військовослужбовець 237 танкового полку 3 мотострілецької дивізії 20 гвардійської загальновійськової армії московського військового округу.

Вдень 2 березня 2022 року на трасі поблизу села Дементіївка Харківського району, яке на той момент уже контролювали загарбники, подружжя разом із двома дітьми — 9-річною донькою та 17-річним сином — їхали на власному автомобілі. У цей момент їх помітив російський солдат, який перебував неподалік у танку, і відкрив по машині вогонь із великокаліберного кулемета.

Від перших пострілів водій втратив керування, і авто з’їхало з дороги. Коли чоловік спробував знову завести двигун, щоб врятувати родину і втекти, окупант здійснив повторний — цього разу — прицільний обстріл, від якого машина миттєво загорілася.

Батько та малолітня донька загинули на місці. Мати та неповнолітній син отримали тяжкі поранення, але змогли вибратися з палаючого авто та впасти на землю. Попри це загарбник продовжив стріляти в бік охопленого вогнем транспортного засобу.

Поранені лежали на узбіччі дороги, стікаючи кров’ю. За словами потерпілих, окупант підійшов до них майже впритул і сказав: «У меня приказ стрелять по всем». Після цього він пішов. Життя постраждалих вдалося врятувати — їх помітили небайдужі люди та вчасно доправили до лікарні.

Зазначається, що оскільки фігурант переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджений перебуває у розшуку.

Агентство Телевидения Новости