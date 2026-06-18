Тракторист, аудитор та спеціаліст держслужби: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 18 червня 2026 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2479 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Інженер з керування й обслуговування систем – 50 000 грн.2. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива – 40 000 грн.3. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності – 35 000 грн.4. Сортувальник виробів, сировини та матеріалів – 34 900 грн.5. Аудитор – 30 840 грн.6. Варник асфальтової маси – 30 000 грн.7. Тракторист – 29 000 грн.8. Спеціаліст державної служби – 26 000 грн.9. Апаратник оброблення зерна – 25 000 грн.10. Пружинник – 19 800 грн.З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

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