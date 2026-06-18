Під час евакуації людей з селища Слатине на Харківщині росіяни вдарили FPV-дроном

Поліцейські провели евакуацію двох жінок із селища Слатине Харківського району.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області. «16 червня поліцейські офіцери громади відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 безпечно вивезли громадянок із населеного пункту, який перебуває під постійною загрозою ворожих обстрілів», – йдеться у повідомленні.

Під час проведення евакуаційних заходів російські війська здійснили атаку FPV-дроном. Незважаючи на небезпеку, поліцейські продовжили виконання завдання та евакуювали людей.

За даними поліції, евакуйованих супроводили до координаційного центру в Харкові.

Агентство Телевидения Новости