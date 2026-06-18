Під звуки пожежних сирен Харків попрощався з рятувальниками, яких росіяни вбили повторним ударом

У Харкові простилися з рятувальниками, які загинули внаслідок повторного російського удару у ніч на п’ятнадцяте червня. Тоді окупанти вдарили балістичними ракетами по працівниках оперативних служб, які ліквідовували наслідки попереднього обстрілу.

Артем Астахов, начальник Харківського облуправління ДСНС

Я відповідально заявляю: перебуваючи на місці з перших хвилин, можу сказати, що ворог бив цинічно, ворог бив прицільно, ворог бив по екстрених службах. Ворог навмисно вбив рятувальників

Удар росіян забрав життя п’ятьох людей – рятувальників шостої державної пожежно-рятувальної частини Дмитрія Бойка, Данила Тіщенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка та співробітника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дорожкіна. Віддати останню шану загиблим прийшли їхні рідні та близькі, друзі, колеги, побратими та жителі міста.

Ігор Терехов, мер Харкова

Вони приїхали, щоб допомогти – допомогти Харкову загасити пожежу, допомогти людям. Але після повторного удару російського агресора наших хлопців уже немає. Їх немає серед живих, але вони назавжди залишаться в наших серцях

Під прощальні звуки пожежних сирен рятувальників провели в останню путь. Уздовж маршруту траурної процесії люди утворили живий коридор, схиляючи голови перед тими, хто до останнього залишався вірним своєму обов’язку.

Сьогодні ми схиляємо голови перед їхньою мужністю, але не схиляємо прапор нашої волі. Нехай наша пам’ять буде світлою, а наш біль перетвориться на силу – силу, яка тримає нашу державу.





Агентство Телевидения Новости