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Україна повернула 522 тіла своїх загиблих громадян

Україна повернула 522 тіла своїх загиблих громадян

18 червня до України повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл відбулося в межах проведених репатріаційних заходів. До роботи були залучені співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У Координаційному штабі подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння проведенню репатріаційних заходів, а також військовослужбовцям ЗСУ, які забезпечують перевезення репатрійованих до спеціалізованих державних установ та передачу загиблих представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи. 

Агентство Телевидения Новости

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