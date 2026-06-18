Україна повернула 522 тіла своїх загиблих громадян

18 червня до України повернули тіла 522 загиблих. За твердженням російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Повернення тіл відбулося в межах проведених репатріаційних заходів. До роботи були залучені співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У Координаційному штабі подякували Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння проведенню репатріаційних заходів, а також військовослужбовцям ЗСУ, які забезпечують перевезення репатрійованих до спеціалізованих державних установ та передачу загиблих представникам правоохоронних органів і судово-медичної експертизи.

Агентство Телевидения Новости