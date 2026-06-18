Близько 90% покриття потребує ремонту: на трасі Харків – Сімферополь почали укладати новий асфальт

На автомобільній дорозі державного значення М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта тривають роботи з відновлення дорожнього покриття. Наразі ремонт виконується попри обмежене фінансування.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Траса М-18 є однією з ключових транспортних артерій Харківської області, яка забезпечує сполучення між громадами, рух вантажного транспорту, роботу екстрених служб та щоденні поїздки мешканців регіону.

За даними Служби відновлення, близько 90% покриття дороги потребує ремонту. Через незадовільний стан окремих ділянок користувачі траси неодноразово зверталися зі скаргами.

«Попри обмежене фінансування, роботи на маршруті тривають. Наразі вони виконуються підрядною організацією фактично в борг, що власне, і дозволяє не зупиняти процес відновлення важливої транспортної артерії», – йдеться в повідомленні.

На ділянці поблизу селища Високий дорожники вже відфрезерували зношене покриття та розпочали укладання нового асфальтобетону. Надалі роботи планують продовжити у напрямку Мерефи.

Для залучення фінансування Служба відновлення та розвитку інфраструктури внесла до цифрової екосистеми DREAM необхідні документи та проєктні матеріали. Зараз очікується виділення коштів для продовження комплексного відновлення дороги.

У Службі відновлення наголосили, що ремонт траси М-18 залишається одним із пріоритетних завдань для забезпечення безпечного та безперебійного транспортного сполучення в регіоні.

Агентство Телевидения Новости