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На Харківщині судитимуть чоловіка за торгівлю безакцизними тютюновими виробами

На Харківщині судитимуть чоловіка за торгівлю безакцизними тютюновими виробами

У місті Златопіль Харківської області поліцейські офіцери громади викрили факт незаконної торгівлі тютюновими виробами без марок акцизного податку.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Під час перевірки правоохоронці вилучили 12 електронних цигарок, 78 ємностей із рідинами для електронних сигарет без акцизних марок, а також 52 суміші для куріння кальяну. Загальна вартість вилученого товару становить близько 50 тисяч гривень.

Стосовно місцевого мешканця поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля тютюновими виробами без марок акцизного податку).

Адміністративні матеріали направлено до суду для розгляду.

Агентство Телевидения Новости

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