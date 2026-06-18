На Харківщині судитимуть чоловіка за торгівлю безакцизними тютюновими виробами
У місті Златопіль Харківської області поліцейські офіцери громади викрили факт незаконної торгівлі тютюновими виробами без марок акцизного податку.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Під час перевірки правоохоронці вилучили 12 електронних цигарок, 78 ємностей із рідинами для електронних сигарет без акцизних марок, а також 52 суміші для куріння кальяну. Загальна вартість вилученого товару становить близько 50 тисяч гривень.
Стосовно місцевого мешканця поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (торгівля тютюновими виробами без марок акцизного податку).
Адміністративні матеріали направлено до суду для розгляду.