Росармія чотири рази атакувала на Харківщині, один бій триває

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 18 червня. Триває 1576 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби російські війська 55 разів атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати оборону в районі Лиману та у бік Ізбицького. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили дві спроби росіян просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости