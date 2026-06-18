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Росармія чотири рази атакувала на Харківщині, один бій триває
Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 18 червня. Триває 1576 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.
Від початку доби російські війська 55 разів атакували позиції Сил оборони.
На Південно-Слобожанському напрямку окупанти двічі намагалися прорвати оборону в районі Лиману та у бік Ізбицького. Один бій триває.
На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили дві спроби росіян просунутися вперед у бік Радьківки та Колісниківки.
Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.