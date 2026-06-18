У Львові 13-річній харків’янці зробили одну з найскладніших операцій на суглобі

13-річна Даніела з Харкова, яка від народження має дитячий церебральний параліч, перенесла одну з найскладніших операцій у дитячій ортопедії. Після тривалого лікування та реабілітації дівчинка зможе пересуватися без постійного болю, а в майбутньому — самостійно ходити за допомогою спеціальних ортезів і ходунків.

Про це повідомили в Центрі дитячої медицини «Лікарня «Охматдит».

Через важку форму ДЦП Даніела ніколи не ходила без сторонньої допомоги. Попри це, дівчинка самостійно їсть, користується гаджетами та спілкується з рідними.

Близько шести років тому через нестабільність кульшових суглобів у неї почав формуватися вивих. З часом це призвело до деформації суглоба, порушення рухливості та сильного болю.

«Половина головки стегнової кістки була фактично стерта. Це роки процесу, який поступово руйнував суглоб», – пояснив керівник ортопедо-травматологічної служби Центру, обласний експерт Олександр Корольков.

Питання операції розглядалося ще кілька років тому, однак через відсутність больового синдрому втручання відкладали. Коли стан дитини почав погіршуватися, родина звернулася до львівських спеціалістів. Для лікування Даніела разом із мамою приїхала до Львова з Харкова.

Медики провели повну реконструкцію кульшового суглоба. Під час операції виконали відкрите вправлення вивихнутого суглоба, корекцію положення стегнової кістки та складну потрійну остеотомію тазу. Такі втручання в Україні проводять лише поодинокі фахівці.

«Наше завдання – не просто усунути вивих, а створити стабільний і безболісний суглоб, який дасть дитині шанс на вертикалізацію та подальшу самостійність», – зазначив лікар.

Після операції дівчинка близько двох місяців перебувала в гіпсовій пов’язці. Уже через кілька днів після втручання лікарі почали поступово ставити її у вертикальне положення, готуючи до подальшої реабілітації.

Попереду на Даніелу чекає ще тривалий курс відновлення та кілька етапних операцій. Водночас медики переконані: у перспективі вона зможе пересуватися без болю та вести значно активніше життя.

Агентство Телевидения Новости