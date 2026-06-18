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Житель Харківщини підірвався на міні та втратив стопу

Житель Харківщини підірвався на міні та втратив стопу

У Балаклії Ізюмського району 42-річний чоловік наступив на протипіхотну міну «Пелюстка». Постраждалого госпіталізували з важкою травмою.

Про це повідомили у пресслужбі Центру координації протимінної діяльності.

Унаслідок вибуху чоловік зазнав мінно-вибухової травми та травматичної ампутації правої стопи. Його доставили до одного з медичних закладів Харкова.

«Нагадуємо: рівень мінної небезпеки на території Харківської області залишається критично високим», – йдеться в повідомленні.

У разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів громадян закликають не наближатися до них та негайно повідомляти відповідні служби.

Агентство Телевидения Новости

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