Стрибнув у воду та втратив свідомість: у Харкові врятували 16-річного хлопця
18 червня у Харкові в Удянському гідропарку врятували 16-річного хлопця, який зазнав важкої травми під час стрибка у воду. Хлопця доставили до лікарні.
Про це повідомили у Спеціалізованій водно-рятувальній службі міста Харкова.
Підліток стрибнув у водойму на мілководді, травмувався та втратив свідомість.
Працівники водно-рятувальної служби, які чергували на посту, дістали хлопця з води та оцінили його стан. На той момент у постраждалого були вже відсутні ознаки самостійного дихання.
Рятувальники розпочали реанімаційні заходи. Завдяки їхнім професійним діям вдалося відновити життєві функції підлітка та стабілізувати його стан до прибуття бригади «швидкої». Хлопця госпіталізували.