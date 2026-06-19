Правоохоронці зафіксували наслідки авіаудару по Харкову
Вночі окупанти скинули на Харків авіабомби УМПБ-5.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 19 червня близько 3:45 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, для атаки по місту російська армія застосувала авіаційні боєприпаси УМПБ-5.
Одне з влучань зафіксовано у приватному житловому секторі. Пошкоджено щонайменше 40 домоволодінь та автомобілі. Гостру реакцію на стрес отримали дев’ятеро мирних мешканців, серед яких четверо дітей.
Ще один авіаційний боєприпас влучив у складську будівлю. Пошкоджено приміщення складу. За попередньою інформацією, у момент удару всередині перебував охоронець підприємства. Наразі зв’язок із ним відсутній.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).