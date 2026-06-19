Правоохоронці зафіксували наслідки авіаудару по Харкову

Вночі окупанти скинули на Харків авіабомби УМПБ-5.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 19 червня близько 3:45 збройні сили рф завдали авіаційного удару по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, для атаки по місту російська армія застосувала авіаційні боєприпаси УМПБ-5.

Одне з влучань зафіксовано у приватному житловому секторі. Пошкоджено щонайменше 40 домоволодінь та автомобілі. Гостру реакцію на стрес отримали дев’ятеро мирних мешканців, серед яких четверо дітей.

Ще один авіаційний боєприпас влучив у складську будівлю. Пошкоджено приміщення складу. За попередньою інформацією, у момент удару всередині перебував охоронець підприємства. Наразі зв’язок із ним відсутній.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости