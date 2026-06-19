Внаслідок нічного удару по Харкову пошкоджено понад 40 приватних будинків

У Холодногірському районі ліквідовують наслідки нічного ворожого обстрілу.

Про це повідомляє міськрада.

Внаслідок атаки руйнацій зазнали понад 40 приватних будинків. Там вибито близько 155 вікон, пошкоджено вхідні двері, 21 покрівля, мережі газо- та електропостачання.

Фахівці закривають контури, усувають аварійність дахів, відновлюють комунікації та впорядковують території.

Зазначається. що на місці працюють представники райадміністрації, департаментів міськради, комунальних підприємств, ДСНС, поліції.

Крім того, ГО «Проліска» та БО «Координаційний гуманітарний центр» надають постраждалим допомогу у вигляді комплектів будівельних матеріалів.

Агентство Телевидения Новости