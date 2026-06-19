Внаслідок нічної атаки росіян постраждали десятеро людей: виникли пожежі

Вночі ворог завдав ударів керованими авіабомбами по Харкову, а також Дергачівській, Золочівській та Малоданилівській громадах області.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

За даними рятувальників, одне з влучань сталося у складську будівлю в Холодногірському районі Харкова. Внаслідок удару виникли руйнування та масштабна пожежа. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та розбору завалів.

Внаслідок інших влучань пошкоджено житлові будинки, надвірні споруди та легкові автомобілі.

Психологи ДСНС надають допомогу місцевим мешканцям.

Агентство Телевидения Новости