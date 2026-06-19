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У лікарні помер рятувальник ДСНС, який отримав тяжкі поранення під час повторного удару росіян 16 червня

У лікарні помер рятувальник ДСНС, який отримав тяжкі поранення під час повторного удару росіян 16 червня

Сьогодні вранці у лікарні помер рятувальник ДСНС Микола Деркач, який отримав важкі поранення під час повторного ворожого обстрілу.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Микола Деркач – начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років. У Миколи залишилися донька та мати.

Микола став 6-тим загиблим після російського удару разом із рятувальниками Дмитром Бойком, Данилом Тіщенком, Сергієм Маковецьким, Вадимом Зінченком та головним спеціалістом Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексієм Дорожкіним.

Агентство Телевидения Новости

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