У лікарні помер рятувальник ДСНС, який отримав тяжкі поранення під час повторного удару росіян 16 червня

Сьогодні вранці у лікарні помер рятувальник ДСНС Микола Деркач, який отримав важкі поранення під час повторного ворожого обстрілу.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Микола Деркач – начальник караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту. Йому було 48 років. У Миколи залишилися донька та мати.

Микола став 6-тим загиблим після російського удару разом із рятувальниками Дмитром Бойком, Данилом Тіщенком, Сергієм Маковецьким, Вадимом Зінченком та головним спеціалістом Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексієм Дорожкіним.

Агентство Телевидения Новости