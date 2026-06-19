На Харківщині 19-річного юнака обвинувачують у зґвалтуванні 13-річної падчерки рідного дядька

19-річного жителя Харківщини судитимуть за зґвалтування 13-річної падчерки свого дядька. Злочинець після скоєного погрожував дівчинці, щоб вона нікому не розповідала про подію.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Наприкінці січня 2026 року в одному з населених пунктів Берестинського району 19-річний хлопець приїхав у гості до свого дядька. Він дочекався, поки чоловіка не буде вдома, щоб залишитися з його 13-річною падчеркою наодинці.

Користуючись тим, що дитина зосталась без нагляду дорослих, юнак зґвалтував її. Після скоєного погрожував дівчинці, аби вона нікому не розповідала про те, що сталося.

Через страх та побоювання потерпіла певний час мовчала, проте згодом наважилася розповісти про все матері. Жінка негайно звернулася до правоохоронців.

У березні 2026 року юнака викрили та повідомили про підозру. За клопотанням прокурора його було взято під варту.

До суду стосовно 19-річного хлопця скеровано обвинувальний акт за фактом зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди (ч. 4 ст. 152 КК України).

Як зазначили в прокуратурі, під час слідства обвинувачений зізнався у скоєному та розкаявся. Справу розгляне Зачепилівський районний суд Харківської області.

Агентство Телевидения Новости