«Музика серця»: у Харкові діти з порушеннями зору виступили разом із симфонічним оркестром

17-річна харків’янка Вікторія Бахтіна, попри досвід конкурсів та виступів на сцені, хвилюється перед початком концерту. Музикою дівчина займається понад десять років.

Вікторія Бахтіна, учасниця проєкту «Внутрішній такт – музика серця»

Навіть під час занять наша квартира перетворюється на музичний школу, тому що в нас же ж два інструменти.

Концерт відкриває мелодія Мирослава Скорика з фільму «Високий перевал». Свій виступ Вікторія присвячує українським захисникам.

Вікторія Бахтіна, учасниця проєкту «Внутрішній такт – музика серця»

Звісно ж, усім військовим, усім, хто захищає нас, усім, хто боронить нашу Батьківщину. І, звісно ж, це для наших військових буде підняттям бойового духу.

Поряд із Вікторією на домрі грає 11-класниця Олександра Страхова. Дівчина розповідає про враження від репетицій із професійним симфонічним оркестром.

Олександра Страхова, учасниця проєкту «Внутрішній такт – музика серця»

Ми репетирували три дні, по три години. Це було дуже довго, але було дуже цікаво. Мені дуже подобається грати з цим оркестром. Такі от просто неймовірні емоції.

Заступниця директора Харківської музичної школи номер 13 (тринадцять) Поліна Зоріна пишається своїми учнями. Понад тридцять років тому там сформували перше в Україні музичне відділення для дітей з порушеннями зору.

Поліна Зоріна, кураторка проєкту «Внутрішній такт – музика серця»

Діти, які зараз займаються в режимі дистанційному – це герої, тому що вони навчаються тактильно грати. От перед вами скрипка, вона має гриф і має смичок. Дві руки одночасно повинні щось навчатися робити. А як це можна зробити через віконце онлайн?

Низку оркестрових аранжувань створили спеціально для цього концерту. На думку організаторів та кураторів проєкту, мистецтво допомагає створювати простір рівних можливостей. Після кожного виступу в укритті «Харків Опера» лунають оплески та вигуки «Браво». Організатори проєкту впевнені – для дітей та підлітків це ще один привід вірити у власні сили й усвідомити – порушення зору не визначають меж людського потенціалу.

Інга Лобанова, організаторка проєкту «Внутрішній такт – музика серця»

Далі ми робимо фільм, який розповідає про цей концерт, про долю учасників. Ми хочемо зробити цей фільм, щоб відчули люди, як бачать ці події самі діти, яким вдалося взяти участь у ньому.

Учасники проєкту наголошують і на його суспільному значенні. Війна призводить до зростання кількості людей, які стикаються з порушеннями зору та потребують умов для повноцінної участі в суспільному житті.

Агентство Телевидения Новости