Прийшла скаржитися на побиття, а опинилася в кайданках: у Харкові затримали розшукувану жінку

У Харкові жінка, яка звернулася до поліції через сімейний конфлікт, сама опинилася в центрі уваги правоохоронців. Під час перевірки з’ясувалося, що заявниця перебуває у державному розшуку за підозрою у крадіжках.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

До Харківського районного управління поліції №1 звернулася 36-річна жінка. Вона заявила про конфлікт із чоловіком та завдання їй тілесних ушкоджень.

Під час реагування на виклик працівники сектору протидії домашньому насильству встановили, що жінку розшукують правоохоронці. Згідно з ухвалою Солом’янського районного суду Києва, винесеною у березні 2026 року, її оголосили в державний розшук та надали дозвіл на затримання для доставки до суду.

За даними поліції, протягом останніх років жінка неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців через майнові злочини. Серед викраденого були мобільні телефони, продукти та інші речі побутового вжитку.

Поліцейські затримали розшукувану відповідно до чинного законодавства. Після оформлення необхідних документів її передали співробітникам Солом’янського управління поліції Києва для подальших процесуальних дій та виконання рішення суду.

Агентство Телевидения Новости