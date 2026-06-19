Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 19 червня. Триває 1577 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби кількість атак російських військ становить 65.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє положення в районах населених пунктів Приліпка, Ізбицьке та Стариця.

На Куп’янському напрямку активності російських підрозділів зафіксовано.

На Лиманському напрямку росіяни п’ять разів атакували в бік Борової і Дробишевого.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости