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На Харківщині рибалка підірвався на міні, чоловіка госпіталізували

На Харківщині рибалка підірвався на міні, чоловіка госпіталізували

У селі Байрак Балаклійської громади на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі під час риболовлі. Постраждалого доставили до лікарні.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Інцидент стався вранці 18 червня на березі річки. За попередніми даними, чоловік вирушив рибалити та випадково наступив на вибухонебезпечний предмет, який здетонував.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості про вибух внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Агентство Телевидения Новости

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