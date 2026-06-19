Зеленський дав Лукашенку тиждень на відключення обладнання, яке допомагає рф атакувати Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що на території Білорусі поблизу українського кордону розміщене обладнання, яке використовується для коригування російських ударів по цивільних об’єктах в Україні. За його словами, Мінськ має тиждень, щоб відключити або демонтувати цю техніку.

Як повідомляє «Укрінформ», про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у Києві.

Зеленський зазначив, що ретранслятори встановлені на вежах у прикордонних з Україною районах Білорусі та використовуються для наведення ударів по українському населенню.

«Він може це зняти. Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Якщо він це не зробить, зробимо ми», – заявив президент.

Водночас глава держави висловив переконання, що росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у війну проти України. За його словами, Мінськ також залишається одним із важливих постачальників пального для російської армії через свою нафтопереробну галузь.

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення російські війська запускали ракети по Україні з території Білорусі. Тоді, за словами президента, Олександр Лукашенко запевняв, що не контролює ці процеси.

Окремо Зеленський прокоментував нещодавні вибачення Лукашенка за різкі висловлювання на його адресу. Президент зазначив, що особисті образи можна пробачити, однак питання безпеки держави та участі Білорусі у підтримці російської агресії мають значно більшу вагу.

Агентство Телевидения Новости